Roma Femminile, Spugna: "Complimenti al Como, noi bravi ad interpretare la gara". Lazaro: "Era importante vincere e ci siamo riuscite"

ASROMA.COM - Al termine del match della sua Roma Femminile contro il Como, valido per i Quarti di Finale d'andata della Coppa Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni Alessandro Spugna, tecnico delle giallorosse. Di seguito la sua intervista dopo lo 0-3 conquistato fuori casa:

“Obiettivo centrato, la partita non era semplice. Devo fare i complimenti al Como, una squadra che c’entra poco con la Serie B, infatti sono in testa. È una squadra tosta, con buone calciatrici. È stata una partita vera, non era semplice tornare con un risultato così, sono contento”.

Quali sono state le principali difficoltà?

“L’atteggiamento aggressivo da subito del Como e il campo molto stretto. Noi abbiamo calciatrici brave ad attaccare la profondità e oggi di spazio ce n’era poco. Siamo state brave a interpretare da subito la partita così come stiamo facendo ultimamente”.

Ora si torna a pensare al campionato e al Pomigliano, la prima di tre sfide da giocare in casa.

“Lo dico da sempre, giocare davanti al nostro pubblico, nel campo più bello della Serie A, è fondamentale per noi. Quando siamo in casa abbiamo qualcosa in più e dobbiamo sfruttarlo a partire da sabato con il Pomigliano. Poi ci saranno il ritorno con il Como, la sosta e ancora una sfida interna con l’Inter: dobbiamo sfruttare questo momento al meglio”.

VAI ALL'INTERVISTA

ASROMA.COM - Anche Paloma Lazaro, decisiva con la sua doppietta, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Le sue parole:

Vincere è l’unico risultato che contava.

“Sapevamo che era la cosa più importante. Non era facile, il campo era più piccolo, eravamo pronte per fare bene e ci siamo riuscite".

Per te una doppietta. Grande prestazione.

“Bello tornare al gol. Sono molto contenta personalmente e per la vittoria”.

Quali sono state le difficoltà del match?

“Sapevamo che era un campo troppo piccolo. Noi siamo abituate al Tre Fontane, che è il doppio. Anche il sintetico non è l’ideale. Ma alla fine le giocate sono andate a buon fine e abbiamo fatto tre gol”.

VAI ALL'INTERVISTA