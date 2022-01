Roma Femminile: rinnovo fino al 2024 per Ceasar (COMUNICATO UFFICIALE)

Altro rinnovo nel mondo femminile della Roma: è il turno del portiere Camelia Ceasar che si lega al club giallorosso fino al 2024. Questo il comunicato della Roma:

L’AS Roma è lieta di annunciare che Camelia Ceasar ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Camelia, arrivata alla Roma nella stagione 2019-20, è stata tra le protagoniste della vittoria della Coppa Italia nell’ultima edizione. Ceasar ha raccolto finora 43 presenze considerando tutte le competizioni e ha mantenuto la porta inviolata in 19 partite. “Le ambizioni della Roma corrispondono alle mie ambizioni personali: crescere per vincere”, ha commentato Camelia. “Questa maglia ti entra dentro anche se sei nata a tanti chilometri di distanza e fin dal primo giorno ho pensato che questi colori meritassero palcoscenici importanti, in Italia e in Europa”. “Sono estremamente felice ed entusiasta di legarmi ancora di più a questo Club e continuare il percorso iniziato tre stagioni fa. Dovremo lavorare ancora più duramente affinché la vittoria della Coppa Italia nella scorsa stagione sia solo il primo passo verso altri grandi traguardi”.

(asroma.com)

