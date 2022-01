Roma Femminile, nuovo colpo: arriva la norvegese Haug dal Lillestrom

Haavi, Lind, Kollmats ma non solo. La colonia scandinava nella Roma Femminile aumenta ancora. Il club giallorosso ha chiuso per un'altra operazione di mercato. In arrivo anche Sophie Roman Haug. La 22enne norvegese arriva dal Lillestrom, la stessa squadra in cui militava la Haavi. Con la maglia dell'LSK la Haug ha segnato 61 gol in 133 partite.

Il club norvegese ha già annunciato l'ufficialità del suo trasferimento in giallorosso, sottolineando che si tratta della cessione più costosa della propria storia (senza spero specificare i termini dell'operazione).

«Era un'opportunità che non potevo lasciarmi scappare. Non vedo l'ora di ritrovare Emilie Haavi, è una delle migliori giocatrici con cui ho giocato ed è per me una buona amica. Non vedo l'ora di condividere quest'esperienza con lei», le parole della Haug, a cui si aggiungono le dichiarazioni di Ranveig Karlsen, ds della squadra femminile del Lillestrom: «Abbiamo lavorato a lungo con la Roma per un accordo soddisfacente, si tratta una cessione record per noi e ancora una volta dimostriamo di poter lanciare giocatrici per i grandi club europei. Sophie è cresciuta nel club, è qui da quando aveva 15 anni ed è diventata un giocatore chiave per la prima squadra, siamo orgogliosi del fatto che sia stata scelta dalla Roma e le auguriamo il meglio». Nei prossimi giorni l'arrivo della Haug sarà ufficializzato anche dal club giallorosso.

(lsk-kvinner.no)

