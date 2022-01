Roma Femminile: Moreno positiva al Covid-19 (COMUNICATO)

Brutte notizie per la Roma Femminile. Attraverso un comunicato ufficiale è stato rivelato che la calciatrice Thaisa Moreno è risultata positiva al coronavirus. Attualmente si trova in isolamento ma sta bene. Questa la nota del club: "L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, la calciatrice Thaisa Moreno, vaccinata, è risultata positiva al COVID-19.

Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate.

La calciatrice sta bene e si trova in isolamento domiciliare".

(asroma.com)

