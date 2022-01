Roma Femminile: Landa ceduta in prestito al Pomigliano

Operazione in uscita della Roma Femminile. Nuovo prestito per Serena Landa: come informa la società giallorossa attraverso i propri canali social, l'attaccante classe 2001 è stata ceduta in prestito al Pomigliano. Seconda esperienza in Serie A per la Landa, che lo scorso anno ha disputato mezza stagione in prestito al San Marino.

