Roma Femminile: idea Giacinti per l'attacco, ma la Fiorentina è in vantaggio

Tempo di calciomercato anche per la Serie A Femminile e nelle ultime ore è circolata una notizia bomba. Anche la Roma infatti è in corsa per Valentina Giacinti. L'attaccante del Milan e della nazionale italiana è ormai in rotta con il club rossonero e con il tecnico Maurizio Ganz, che le ha tolto la fascia da capitano e l'ha esclusa dalle convocazioni per la Supercoppa (oggi il Milan affronterà proprio la Roma).

Nelle scorse ore è circolata l'ipotesi di un prestito al club giallorosso, dal quale però non sono arrivate conferme. Su Giacinti è forte la concorrenza della Fiorentina, che sta lavorando per chiudere in tempi stretti l'operazione e c'è anche l'interessamento della Juventus.

(Tuttosport / Il Tempo)