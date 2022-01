Roma Femminile, Haavi: «Ho fatto la scelta giusta»

TUTTOSPORT - Il suo primo gol in Serie A è stato pesante, visto che ha portato in dote 3 punti pesantissimi domenica scorsa decidendo il match con il Napoli. Torna a parlare Emile Haavi, volto nuovo della Roma Femminile. La centrocampista norvegese ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del suo primo mese in giallorosso.

“Sin da subito ho avuto un’ottima impressione della società, qui sono tutti molto ambiziosi. E poi il calcio italiano è diverso da quello norvegese, volevo mettermi in gioco in un ambiente diverso. Sento di aver fatto la scelta giusta. Sono felice e giorno dopo giorno mi sento sempre più a mio agio”, ha spiegato la Haavi, che si è detta stupita dell'accoglienza ricevuta dopo aver assistito al derby con la Lazio dello scorso dicembre al Tre Fontane: “Una partita davvero speciale, il mio primo approccio con lo stadio e con i tifosi. Ero in tribuna e l’atmosfera è stata pazzesca, a maggior ragione quando abbiamo vinto all’ultimo secondo. Per il momento ho giocato solo una volta in casa non vedo l’ora di tornarci”.

“Abbiamo sei punti di ritardo dalla capolista, ma in realtà non parliamo molto di classifica, perché siamo sempre focalizzate solo sul prossimo match”, ha proseguito la numero 11. “Ovvio che il prossimo anno vorremmo disputare la Champions League, ma dobbiamo ragionare partita dopo partita, quindi al momento siamo concentrate esclusivamente sul Como”.