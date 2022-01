Nuove positività nella Roma Femminile. Lo fa sapere il club giallorosso in una nota scritta sul proprio sito ufficiale: "L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, le calciatrici Andressa, Benedetta Glionna e Valeria Pirone, tutte vaccinate, sono risultate positive al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Le calciatrici stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare."

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE