Coppa Italia Femminile, COMO-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Spingono le giallorosse, Haavi vicina al gol del vantaggio

LAROMA24.IT - Tempo di Coppa Italia: la Roma Femminile di Alessandro Spugna è ospite del Como, alle 12.00 al Centro Sportivo Comunale Ponte Lambro, nella sfida valida per i quarti di finale della competizione. Il tecnico giallorosso, alle prese con le assenze delle infortunate Bartoli, Ciccotti, Giugliano, Pirone e Thaisa, sceglie in attacco Glionna e Lazaro.

IL TABELLINO

COMO: Small; Vergani, Rizzon, Hila, Beil; Cecotti, Pastrenge, Picchi; Di Luzio, Kubassova, Carp.

A disp.: Roventi, Mariani, Bettineschi, Bianchi, Rigaglia, Lipman, Carravetta.

All.: De La Fuente.

ROMA: Ceasar; Pettenuzzo, Linari, Di Guglielmo; Serturini, Bernauer, Andressa, Greggi, Haavi; Glionna, Lazaro.

A disp.: Lind, Battistini, Soffia, Petrara, Corelli, Pacioni, Ferrara, Bergersen, Kollmats.

All.: Spugna.

Arbitro: Giorgio Vergaro. Assistenti: Ayoub El Filali - Paolo Tomasi. IV ufficiale: Arianna Bazzo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo:

14' - Attivissima Serturini che approfitta di una respinta timida della difesa del Como per sparare dal limite. Palla alta sopra la traversa

10' - Non convalidato un gol a Lazaro: Serturini affonda sulla destra e conclude. Il tiro si trasforma in un cross basso per Lazaro che buca il Como, ma la sua posizione è al di là della linea difensiva al momento del passaggio.

6' - Haavi pescata sul secondo palo da un cross di Serturini: forte il colpo di testa, Small neutralizza

3' - Parte aggressiva la Roma: le ragazze di Spugna tengono il Como chiuso nella propria trequarti

1' - Inizia il match