Roma Femminile: Tre Fontane sold out in vista del derby di domani. Il club: "Vi aspettiamo" (VIDEO)

Primo, storico storico derby in arrivo per la Roma Femminile di Alessandro Spugna: le giallorosse scenderanno in campo domani alle 12.30 per la sfida contro la Lazio. E il pubblico risponde presente: come comunicato dai canali ufficiali del club ci sarà il tutto esaurito al Tre Fontane in occasione della prima stracittadina femminile. "Vi aspettiamo!!!", il messaggio lanciato ai tifosi dalla Roma.

? Il Derby è SOLD OUT ? Vi aspettiamo!!! ?❤️ ? Forza Roma ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/8i1lIsVJOT — AS Roma Femminile ? (@ASRomaFemminile) December 11, 2021