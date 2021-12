Roma Femminile, Spugna: «Volevamo i quarti, vittoria non scontata» - Ciccotti: «Chiuso al meglio il 2021»

ROMA TV+ - Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, commenta così la. vittoria per 3-1 ai danni del Pomigliano che permette alle giallorosse di avanzare ai quarti di Coppa Italia: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo che volevamo. Non era una partita scontata e si è visto. L’abbiamo avuta abbastanza in comando. Potevamo gestire meglio la fase in cui loro hanno trovato il pareggio, però poi sono state tutte molto brave a rimettere la partita sul binario giusto. Anche chi è entrata lo ha fatto nel modo giusto e questo ha fatto la differenza”.

“Loro sono una squadra che è cresciuta tanto rispetto alla gara giocata in campionato, stanno meritando il posto che occupano in classifica e faranno un bel percorso. Per la prima parte di stagione il bilancio molto positivo, è giusto ora andare in vacanza. Staccare la spina, ma non troppo, perché ci aspetta un impegno e un obiettivo importante che è quello della Supercoppa e vogliamo presentarci molto bene”.

Parla a fine partita anche Claudia Ciccotti, che ha firmato il gol che ha sbloccato il match: “Era importante ottenere questo risultato essendo le detentrici della Coppa Italia. Siamo contente di aver vinto e di aver concluso al meglio quest’anno. È sempre bello segnare e aiutare la squadra. Al derby sarebbe stato bello, però ogni gol è importante e anche oggi era fondamentale per sbloccare la partita. “È una stagione positiva, siamo riuscite al termine del girone di andata ad arrivare seconde che è uno dei nostri obiettivi e ora siamo andate avanti in Coppa Italia. Speriamo che l’anno che sta arrivando possa portarci nuove soddisfazioni ricordandoci che il 2021 ci ha visto vincitrici di un trofeo, quindi sarebbe bello poter continuare anche nel 2022”.