Roma Femminile, Spugna: «Sentivamo il derby più del dovuto» - Pirone: «Abbiamo avuto qualcosa in più»

Primo derby con la Lazio vinto, secondo posto in classifica al giro di boa e sesto successo consecutivo. Domenica perfetta per la Roma Femminile e il tecnico Alessandro Spugna ha commentato così l'ultimo successo della formazione giallorossa

Troppa sofferenza?

"Sì, queste partite sofferenza te la devono portare. Sapevamo che dovevamo giocare una partita con spazi chiusi, dovevamo gestire meglio soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo avuto tanta fretta ed eravamo scollegate, forse una questione mentale. Forse sentivamo la gara più del dovuto e quindi abbiamo avuto difficoltà. Alla fine siamo riuscite a portarla a casa, non era facile. Bisogna fare i complimenti alla Lazio".

Complimenti per la gestione della squadra.

"Oggi il calcio ti porta a poter fare 5 cambi e chi entra deve fare la differenza. Bisogna avere delle calciatrici in grado di cambiare il corso della gara. Oggi chi è entrata ha fatto davvero bene, è positiva come cosa anche per il proseguo".

Oggi vittoria nel Derby, secondo posto e qualcosa da imparare in vista del girone di ritorno.

"Sì, credo che in questo campionato non ci siano partite semplici. Adesso siamo al secondo posto, ma le partite difficili non saranno soltanto gli scontri diretti, ci saranno anche quelle contro chi lotta per la salvezza".

Il ritorno di Bartoli?

"Era un leone in gabbia in panchina, ma è tornata a disposizione questa mattina. Elisa è stata brava perché rientrare dopo 21 giorni di positività non è semplice in una partita come questa. Ci teneva tantissimo e devo farle i complimenti per la grande partita".

Il pubblico?

"Mi sento di ringraziarlo, è stato bellissimo vedere la coreografia a inizio gara e ci hanno sostenute per tutta la gara. Lo sapevamo, abbiamo sempre sentito il loro calore, ma oggi lo abbiamo sentito da vicino".

A fine partita ha parlato anche Valeria Pirone, autrice del gol che ha sbloccato la partita:

Che sensazioni hai?

"Ho segnato il primo gol del derby, sono felice e siamo contente di aver vinto anche se potevamo chiudere la gara prima e abbiamo sbagliato gol sotto la porta, ma c'è sempre da migliorare".

Adesso è secondo posto in classifica.

"Sì, uno dei nostri obiettivi in stagione ma il campionato è lungo e tutto si vedrà alla fine".

Cos'è successo sul 2-0? E l'esultanza che ha ricordato Montella?

"Sul 2-0 c'è stato un calo mentale, può essere un nostro punto debole e ci stiamo lavorando settimana in settimana. L'esultanza mi è venuta spontanea".

Ti aspettavi una Lazio così?

"Il derby è una partita particolare, la Lazio ha fatto la sua partita ma noi abbiamo avuto qualcosa in più per vincerla".

"Un derby non si gioca, si vince", sei d'accordo?

"Sì, sono d'accordo"

I tifosi?

"Giocare con i tifosi dà una spinta in più. Con questo pubblico parti già dall'1-0".