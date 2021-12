Roma Femminile, Spugna: «Nessun alibi, contro la Samp squadra all'altezza» (VIDEO)

ROMA TV+ - La Roma Femminile torna in campo domani contro la Sampdoria e l'impegno non è facile anche per l'emergenza dettata dalle assenze, con 7 giocatrici in quarantena dopo aver contratto il Covid (di cui 6 reduci dagli impegni con la Nazionale). Non saranno della partita la capitana Elisa Bartoli, Greggi, Di Guglielmo, Pirone, Glionna, Soffia e Corelli. Il tecnico Alessandro Spugna ne ha parlato alla vigilia della trasferta di domani:

"Lo spirito deve essere sempre quello di andare al meglio. È stata una settimana particolare, è chiaro, abbiamo diverse ragazze positive al Covid ed è stato un problema, anche per tutelare il resto del gruppo. Detto questo non cerchiamo nessun tipo di alibi, andremo a Genova per giocare al meglio possibile, presenteremo una squadra forte e all'altezza della situazione, che deve avere la mentalità giusta per vincere la partita. Faccio i complimenti alla Sampdoria, una squadra costruita in poco tempo che sta riuscendo a costruire qualcosa d'importante, i 13 punti in classifica lo dimostrano. Dal punto di vista dello spirito stanno facendo bene, in casa fanno le loro partite migliori e quindi non sarà facile"