Roma Femminile, Spugna: "Derby? Servirà il controllo fin dall'inizio, il pubblico ci spingerà a far bene" (VIDEO)

Alla vigilia del primo derby che vedrà contrapposte la Roma Femminile e la Lazio, il tecnico delle giallorosse Alessandro Spugna racconta come di consueto le sue impressioni ai canali ufficiali del club giallorosso. Di seguito l'intervista del mister:

Emozioni in vista di domani?

“Il primo Derby è storico, c’è la tensione giusta. Mi dicono che ci si va verso il sold-out, perciò ci sarà una bella cornice di pubblico che ci spingerà a fare una grande partita”.

Come arriva la squadra a questa partita?

“Bene, abbiamo recuperato qualche giocatrice dal COVID-19. Dobbiamo viverla in maniera serena e tranquilla consapevoli che è una gara particolare, importante perché è il Derby e per la nostra classifica”.

Che gara si aspetta?

“Una gara dove noi dovremmo avere il comando dall’inizio, loro cercheranno di metterci in difficoltà chiudendo gli spazi che noi dovremmo trovare. Dobbiamo comandarla sia in fase di possesso che di non possesso, non dobbiamo dare opportunità alla Lazio e dobbiamo creare tanto”.