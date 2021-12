Roma Femminile, Spugna: "Col Pomigliano non sarà semplice, servirà una gara importante" (VIDEO)

ROMA TV+ - Domani, alle 12.30, la Roma Femminile affronterà in trasferta il Pomigliano nella gara decisiva per l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Alla vigilia il tecnico giallorosso, Alessandro Spugna, ha parlato ai microfoni del canale del club: "C'è serenità e gioia per aver vinto un derby importante per la classifica, ma pensiamo subito a sabato con il Pomigliano, non sarà facile. Il sorteggio non è stato fortunato, incontriamo una squadra che sta facendo un percorso importante. La felicità per aver vinto il derby e per la classifica è tanta".

Sarà una gara difficile su un campo dove la Roma ha già vinto, ma ha trovato difficoltà.

"All'andata avevamo fatto una buona gara e avevamo trovato qualche difficoltà, ma dobbiamo fare in modo di passare il turno: dobbiamo fare una partita importante, abbiamo le armi per poterlo fare ma dobbiamo aspettarci una partita non semplice".

È arrivata Haavi. Quali sono le prime impressioni?

"È una giocatrice che abbiamo voluto fortemente e abbiamo seguito. Ha grande esperienza e qualità, può aiutarci nel corso della stagione".