Roma Femminile Primavera, Melillo: "Vittoria importantissima, il risultato ci va un po' stretto"

ASROMA.COM - La Roma Femminile Primavera ha vinto per 3-2 il derby contro la Lazio grazie alle reti di Battistini, Petrara e Tarantino. Il tecnico delle giallorosse, Fabio Melillo, ha parlato così al termine del match: “È importantissimo tornare a vincere nei momenti complicati, dopo una sconfitta. Abbiamo alcune ragazze ancora infortunate, Tall per esempio tornava a giocare dopo un problema che l’ha tenuta lontana dalla squadra. Era importante ripartire non solo con una vittoria, ma anche con una prestazione convincente. Il risultato ci va un po’ stretto, perché abbiamo creato tanto, ma il calcio è così, se non concretizzi rischi la beffa”.

L'allenatore si è detto soddisfatto soprattutto dal carattere mostrato: “L’atteggiamento delle ragazze è sicuramente uno degli elementi positivi di questa vittoria, la squadra ha giocato con determinazione tenendo bene il campo. Tutte hanno lottato l’una per l’altra”.

La squadra tornerà in campo domenica contro il Napoli: “Il movimento sta crescendo e la vittoria oggi non era scontata. Speriamo ci dia slancio per affrontare prima di Natale il Napoli in trasferta e lo scontro diretto con il San Marino, sperando di tornare in testa alla classifica”.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE