Roma Femminile, Spugna: «A metà stagione tireremo le somme» - Linari e Serturini: «Vittoria fondamentale»

Terza vittoria consecutiva per la Roma Femminile, che ha battuto al Tre Fontane la Fiorentina. Il tecnico Alessandro Spugna ha commentato così il successo delle giallorosse:

C'è qualcosa che non le è piaciuto?

"Sì, parto dalle cose che mi sono piaciute: il dominio preso da subito contro una squadra venuta qui per difendersi. Poi chiaramente se non concretizzi, rischi di subire gol. Sarebbe stata una beffa nel finale, ma vittoria fondamentale".

Da dove si riparte dopo questa vittoria?

"Dal rischio finale, dobbiamo migliorare quell'atteggiamento, abbiamo una squadra che può mantenere il controllo anche nel finale. Dobbiamo continuare così dal punto di vista del gioco".

Qual è l'obiettivo della Roma?

"Preparare la partita contro il Tavagnacco, poi quella contro la Sampdoria. Ci prepareremo di partita in partita, poi tireremo le prime somme a fine girone d'andata".

"Potevamo segnare qualche gol in più. Oggi c'è stata un po' di sfortuna con i due pali e questo porta a rischiare. Dobbiamo migliorare questo aspetto e provare a gestire meglio queste situazioni ma le ragazze sono state fantastiche, era un partita importante, difficile, dovevamo conquistare i tre punti per rimanere agganciate a un treno e li abbiamo fatti. Bravissime tutte". Qual è stata la difficoltà maggiore in questa partita? "Loro hanno avuto un atteggiamento molto difensivo e hanno chiuso bene le linee di passaggio. Ci voleva una giocata per sbloccare il risultato ed è arrivata nella ripresa. Avremmo potuto concretizzare di più ma abbiamo avuto la pazienza giusta nel muovere la palla e dominare la gara e questo è molto importante". Oggi sono arrivati altri due pali, come si migliora questo aspetto? "Le porte non si allargheranno, quindi bisognerà essere un po' più ciniche e precise ma oggi c'è stata un po' di sfortuna. Ma quando si creano tante situazioni favorevoli, prima o poi le occasioni diventano gol".

Ha parlato anche Anna Maria Serturini, match-winner con il suo gol decisivo di quest'oggi, il 100esimo realizzato dalle giallorosse in casa. Queste le sue parole:

Complimenti per la prestazione.

"La Fiorentina è la mia vittima preferita. Tre punti fondamentali, dobbiamo ripartire da qui. L'anno scorso soffrivamo, adesso siamo attente fino alla fine".

Avete rischiato al 94'.

"Si, forse è stato un errore del singolo. Dobbiamo stare concentrate".

Ti va di andare a Genova con Mourinho? C'è bisogno di una calciatrice così.

"Rimango qui, ma sosterrò Mourinho e la squadra per la trasferta di Genova".

C'è la voglia di rincorrere la Juventus?

"Puntiamo in alto, la Juve è la più forte ma noi vogliamo sempre vincere. A fine campionato tireremo le somme".

Dopo il match ha parlato anche Elena Linari, che festeggia le 200 presenze in Serie A.

Serviva continuità e la continuità è la cosa migliore per riuscire a portare avanti il progetto.

"Assolutamente sì, avevamo bisogno di continuità, di portare a casa i tre punti. È stata una prestazione molto importante. Forse, ci è mancato di chiudere la partita facendo il secondo e il terzo gol, anche meritatamente per quanto fatto in campo. Però, questo è il calcio. Abbiamo rischiato alla fine, ma soffrendo siamo riuscite a portare a casa tre punti fondamentali. Adesso ci aspetta un'altra sfida importante, sabato con il Tavagnacco. Dovremo prepararci al meglio per questa grande partita".

Cosa vi ha messo di più in difficoltà?

"La Fiorentina ha preparato bene questa gara, lo sapevamo. È una squadra forte, con individualità importanti. Ci ha messo in difficoltà, perché non riuscivamo a trovare i passaggi come nelle altre partite. Non è stato facile, ma siamo riuscite per fortuna a sbloccare la gara. Ci sono mancati gli altri gol, che ci avrebbero permesso di vivere più serenamente il finale di partita. Il gol in pieno recupero sarebbe stata una beffa. Però, ripeto, nelle difficoltà siamo riuscite a portare a casa i tre punti, a differenza di quanto ci è successo con l'Inter, con la Juve e il Milan. Secondo me, questo è un grande salto di qualità fatto da tutta la squadra".

Per te era una partita speciale: totalizzi 200 presenze in Serie A - nonostante tu sia una giocatrice giovane - peraltro contro la tua ex squadra.

"Sì, davvero, non lo sapevo. Me lo hanno detto alla fine. È quasi un segno del destino centrare la presenza numero 200 in A contro la Fiorentina. È speciale, è bellissimo. Per me, rappresenta un percorso iniziato tantissimi anni fa a Firenze e concluso oggi. Concluso ma iniziato nuovamente, perché non mi voglio fermare. Voglio ancora dimostrare tantissimo".

