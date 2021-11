Roma Femminile, Spugna: "Con la Fiorentina dare continuità è la parola d'ordine" (VIDEO)

ROMA TV+ - Alla vigilia di Roma-Fiorentina, nona giornata di Serie A Femminile, il tecnico giallorosso Alessandro Spugna è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club: "È una partita importante, arriva una squadra che non sta attraversando un grande momento ma è sempre la Fiorentina, ci sono giocatrici importanti. Dobbiamo essere attente, continuare a fare quello che stiamo facendo. Dare continuità è la parola d'ordine di questo periodo".

Che gara si aspetta dal punto di vista tattico? La Fiorentina ha dimostrato di avere intensità dal punto di vista atletico.

"Sicuramente. Ha cambiato diversi sistemi di gioco, anche in corsa. Con l'Inter ha iniziato in un modo, le cose non andavano bene, poi è rimasta in inferiorità numerica e ha cambiato: ha fatto una partita molto importante, alla fine ha perso. Conosco la loro coach, è una squadra con intensità e carattere, nei momenti difficili è una squadra pericolosa".

La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol da calcio d'angolo, la sua squadra è quella che ha segnato di più dal punto di vista della manovra? È la forza della sua squadra?

"Da quel lato stiamo giocando bene e crescendo, stiamo riuscendo a concretizzare di più. Loro sono pericolose sulle palle inattive, hanno giocatrici brave soprattutto nelle offensive, dovremo fare attenzione e fare in modo che arrivino il meno possibile a calciare palle inattive. Dobbiamo fare la nostra partita, continuare a fare quello che stiamo facendo, cercando di giocare bene, di fare una partita in comando e di sfruttare le occasioni che capiteranno".