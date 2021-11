Roma Femminile: giallorosse e la Lazio in Campidoglio con Gualtieri per dire 'no' alla violenza sulle donne

La Roma in campo contro la violenza sulle donne: in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Roma e Lazio sono state ospiti in Campidoglio. Il comunicato del club giallorosso:

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi due rappresentative femminili di Roma e Lazio sono state ospiti in Campidoglio, accolte dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dall’Assessora alle Pari Opportunità Monica Lucarelli, per lanciare un messaggio di sensibilizzazione sul tema.

Le calciatrici hanno preso parte alla seduta consiliare odierna presso la sala Giulio Cesare dove sono intervenute rilasciando alcune dichiarazioni.

Queste le parole di Beatrice Bruni, difensore della Roma Primavera: “La violenza contro le donne è un dramma quotidiano, in Italia e nel mondo. C’è ancora moltissimo da fare: la strada è lunga e serve impegno da parte di tutte e di tutti. Ci sono modelli culturali che vanno cambiati, un lavoro che richiede tempo e impegno”. “Lo sport può essere d’aiuto per il cambiamento e per cancellare dinamiche che non devono avere posto nella nostra società: per questo sono estremamente felice che la mia società stia mostrando impegno costante su questo tema”.

Poi è stato il turno di Camilla Labate, giocatrice della Lazio: “Oggi in questa prestigiosa aula Giulio Cesare, insieme alle nostre colleghe giallorosse, giochiamo per vincere la partita più importante: dire basta una volta per tutte alla violenza sulle donne”.

Infine, l’intervento dell’assessora alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli: “L’esempio che sta dando la Roma è davvero importante. Il calcio è uno sport molto diffuso e calciatori e calciatrici possono rappresentare dei veri modelli, soprattutto per i giovani. Le loro parole e denunce possono aiutare ed essere di ispirazione per moltissime persone”.

Nel 2020 l’AS Roma ha lanciato la campagna “Amami e Basta”, contro la violenza sulle donne.

In questi giorni il Club ha rinnovato il proprio impegno nel contrasto a questo fenomeno, attraverso la campagna 1-5-2-2 #SaveTheTactic

(asroma.com)

Gualtieri ha ringraziato le calciatrici della Roma e della Lazio «che sono qui per aiutarci a dare, come hanno detto metaforicamente ma noi lo vorremmo realmente, un calcio alla violenza sulle donne. Una emergenza intollerabile, come ha detto il presidente Mattarella, il fallimento di una società in cui esiste in modo inaccettabile una violenza degli uomini sulle donne che porta a liste lunghe di donne uccise. Noi vogliamo non solo ricordare le vittime ma rafforzare le azioni che le istituzioni devono compiere per contrastare questo fenomeno, rafforzando la protezione delle donne, sostenendo i centri anti violenza e i percorsi di inserimento nella vita lavorativa e sociale e costruendo concretamente la cultura e la pratica della parità di genere». Il sindaco di Roma ha voluto anche ringraziare il «consiglio comunale che oggi ha approvato all'unanimità una mozione importante e impegnativa» contro la violenza sulle donne, «ora sta a noi che non sia solo una mozione scritta ma la base di un lavoro impegnativo ma indispensabile».

(Adnkronos)