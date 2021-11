Roma Femminile, Ceasar: "Lavoriamo quotidianamente per migliorare, non si smette mai di crescere. Contro il Verona partita insidiosa, servirà carattere" (VIDEO)

ASROMA.COM - A due giorni dal match della Roma Femminile contro il Verona, parla Camelia Ceasar. L'estremo difensore della formazione di Alessandro Spugna ha commentato l'ultima vittoria in campionato contro il Sassuolo e presentato la sfida contro le scaligere, con un bilancio sulla sua esperienza in giallorosso. Di seguito il suo intervento:

"La vittoria contro il Sassuolo è stata molto importante. Venivamo da un periodo in cui avevamo raccolto poco. E' valsa più di 3 punti perché ci dà consapevolezza".

La sosta arriva nel momento giusto per ricaricarvi?

Sì, in 3 partite avevamo fatto pochi punti e un attimo di tempo per ritrovarci e staccare la spina serviva.

Contro il Sassuolo un miglioramento rispetto alle gare precedenti?

Sì, si è vista una squadra più determinata e più cinica sotto porta. Soprattutto ci siamo prese quella responsabilità che dovevamo, sapevamo che una sconfitta poteva tagliarci fuori dal cammino in campionato. Abbiamo tirato fuori le qualità giuste.

Cosa cambia con Spugna per te?

C'è stata una ripresa del lavoro fatto con Betty Bavagnoli, nessun cambiamento

Che bilancio fai dei 3 anni in giallorosso?

Sono arrivata che ero più piccola e meno consapevole dei miei mezzi. E' stato fatto un buonissimo lavoro personale e di squadra che ha portato ad una grande crescita generale. Sono contenta perché di anno in anno miglioriamo qualcosa rispetto alla stagione precedente

In cosa senti di dover migliorare?

Non si smette mai di crescere, ci sono molti aspetti su cui lavoriamo quotidianamente. Abbiamo la fortuna di avere un grande staff che ci permette di correggere anche quei piccoli dettagli che fanno la differenza.

Che partita sarà col Verona?

Insidiosa. Lo sappiamo perché l'anno scorso abbiamo perso in casa loro. Dobbiamo trarre esperienza da quella partita e non commettere gli stessi errori. Sarà difficile, ci sarà bisogno di tirar fuori il carattere e ottenere i 3 punti per valorizzare la vittoria contro il Sassuolo.

