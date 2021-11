Femminile, Roma-Fiorentina: da stasera a mezzanotte sarà possibile prenotare il posto allo Stadio Tre Fontane

Manca sempre meno al match tra Roma e Fiorentina, valido per la nona giornata del campionato Femminile. La partita verrà disputata sabato alle ore 14:30 allo Stadio Tre Fontane. Le giallorosse vengono dalla grandissima vittoria per 1-5 contro l'Hellas Verona e si trovano al quarto posto in classifica. Come la Roma ha reso noto sul canale ufficiale di Twitter, da stasera a mezzanotte sarà possibile prenotare il posto per vedere la sfida contro la Fiorentina.





? #RomaFiorentina si giocherà sabato alle 14:30 allo Stadio Tre Fontane Da stasera a mezzanotte puoi prenotare il tuo posto!

