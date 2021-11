Coppa Italia Femminile, Tavagnacco-Roma: segui in tempo reale. Match al via

LAROMA24.IT - Inizia in casa del Tavagnacco, al Comunale di Tavagnacco, l'avventura della Roma Femminile di Alessandro Spugna in Coppa Italia, dopo il trionfo nella competizione nella scorsa stagione battendo il Milan ai calci di rigore - allora alla guida delle giallorosse c'era Betty Bavagnoli -. Qualche cambio per il tecnico giallorosso, come annunciato alla vigilia, che in attacco schiera Lazaro e Pirone.

LA FORMAZIONE UFFICIALE

TAVAGNACCO: Beretta; Veritti, Tuttino, Rossi, Zuliani; Gianesin, Milan, Sciberras, Toomey; Kongouli, Devoto.

A disp.: Martinelli, Stella, Ferin, Caneo, Abouziane, Grosso, Girardi, Pinatti

All.: Campi

ROMA: Baldi; Pettenuzzo, Linari, Bartoli; Soffia, Giugliano, Andressa, Ciccotti; Serturini, Lazaro, Pirone.

A disp.: Di Guglielmo, Bernauer, Ceasar, Glionna, Greggi, Ghioc, Swaby, Borini, Vigliucci.

All.: Spugna.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

1' - Iniziato il match.