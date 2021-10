Serie A Femminile, la Roma cade in trasferta: 1-0 dell'Inter, decide Ajara Nchout

La Roma cade in casa dell'Inter: dopo la sconfitta per mano della Juventus e il pareggio col Milan, ko per le giallorosse di Alessandro Spugna nel recupero della 4a giornata di Serie A Femminile. Dopo un primo tempo senza reti, arriva nel finale di gara, all'85', il vantaggio dell'Inter firmato dall'attaccante camerunese Ajara Nchout che vale la vittoria per 1-0.

Con questa sconfitta le giallorosse restano a 10 punti in classifica, al 5° posto, ad otto lunghezze di distanza dalla vetta occupata da Sassuolo e Juventus, entrambe a quota 18.