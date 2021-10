Roma Femminile, Spugna: "Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo e capitalizzare di più" (VIDEO)

Alla vigilia del match della Roma Femminile contro l'Inter, il tecnico Alessandro Spugna ha rilasciato le consuete dichiarazioni della vigilia ai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole:

La Roma arriva da una sconfitta e un pareggio, ma non è mai mancata la prestazione

Dobbiamo essere consapevoli delle prestazioni che abbiamo fatto con Juve e Milan. Ci è girata anche un po'male ma non dobbiamo appellarci a questo. Dobbiamo giocare come stiamo facendo ed essere un po'più attenti in zona offensiva e capitalizzare quello che creiamo. Non concediamo molto alle avversarie, questo è importante. Sabato dobbiamo essere bravi a capitalizzare. Questo farà la differenza.







Che gara si aspetta con l'Inter?

Al livello emozionale è differente rispetto a come sarebbe stato affrontarla nel calendario. E' un recupero, venivano da 3 vittorie consecutive. Poi c'è stato il problema del Covid e loro vengono da due sconfitte. Ma noi non dobbiamo pensare che sarà una partita più facile. Sarà difficile, sappiamo che l'avversario è forte e ha fatto un inizio di campionato importanti. Dobbiamo continuare il nostro percorso forti delle prestazioni che stiamo facendo. Ma la partita di sabato è importante

Il fatto di avere una partita in meno ha inciso mentalmente?

Non so se ha inciso, stavamo molto bene in quel momento e affrontare l'Inter poteva essere un vantaggio. E' anche vero che c'era stata la sosta delle nazionale, quindi non lo so. Io sono uno che affronta le cose come vengono. In questo momento dobbiamo concentrarci sulla partita di sabato. Un'opportunità importante di agganciare l'alta classifica e non dobbiamo pensare a cosa sarebbe potuto essere