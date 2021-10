Roma Femminile, Spugna: "Contento per il pubblico. Juventus favorita. Non è una partita determinante" (VIDEO)

Il tecnico della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha parlato ai canali giallorossi del match di domani contro la Juventus. Queste le sue parole:

"Abbiamo lavorato bene, abbiamo preparato una partita importante ma non determinante ai fini della classifica attuale perché siamo solo alla quinta giornata e non a fine campionato. Dobbiamo giocare con serenità e tranquillità".

Come si immagina questa sfida con la Juventus, che ha cambiato approccio rispetto allo scorso anno.

"Intanto con un po' di gente, finalmente. Bella da vivere e da giocare, sono le partite più belle da affrontare. La Juventus ha cambiato qualcosa anche se le interpreti sono più o meno le stesse, ha grande favore nel pronostico totale della stagione. Ha vinto 4 Scudetti consecutivi ed è imbattuta da due anni in campionato. Va assolutamente rispettata, ma l'unica squadra a batterla è stata la Roma in Coppa Italia. Sarà una partita bella da giocare, arriva in un ottimo momento. Ce la dobbiamo godere".

Avete parlato del ritorno del pubblico? Cosa può dare?

"Il pubblico può sempre dare quella spinta in più, speriamo ci sia tanta gente. Siamo tutti contenti del fatto che torna il pubblico, in casa nostra è sicuramente un qualcosa in più che ci può spingere a fare una grande partita e sono sicuro che sarà così".