Roma Femminile, Spugna: "Col Sassuolo partita importante, ma dobbiamo giocare con serenità" (VIDEO)

ROMA TV+ - Alla vigilia della gara casalinga contro il Sassuolo, in programma domani alle 12.30, ha parlato il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna. "Arriva il Sassuolo che è primo in classifica con la Juventus. Sta facendo un inizio di stagione importante, come nella scorsa stagione - le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club giallorosso -. È una squadra molto importante, ma dobbiamo essere tranquille e serene, giocare come stiamo giocando e partire dalla prestazione fatte in queste gare. Dobbiamo giocare con serenità, consapevoli che è una partita importante, bella da giocare e che affrontiamo una squadra forte".

