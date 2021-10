Roma Femminile, Spugna: "Col Sassuolo ottima prestazione, fantastiche le ragazze". Ceasar: "Vittoria che ci darà la spinta per far bene"

ASROMA.COM - Al termine del match vinto per 2-0 dalla Roma Femminile contro il Sassuolo, il tecnico delle giallorosse ha rilasciato le consuete dichiarazioni del post partita ai canali ufficiali del club. Questa l'intervista di Alessandro Spugna:

Possiamo dire che è stata una Roma quasi perfetta?

"Abbiamo fatto un'ottima prestazione, ed era quello che volevamo. Non tanto per le prestazioni precedenti - che ci sono sempre state - ma per i risultati. Oggi c'era la volontà di fare un risultato importante, oltre alla prestazione e credo che le ragazze siano state tutte fantastiche: hanno dato tutto, hanno lottato su ogni pallone, anche con qualità. Qualche volta abbiamo anche cambiato le nostre idee di gioco, ma perché il Sassuolo ce le ha impedite, e quindi dovevamo trovare qualche altra soluzione. Ma le ragazze sono state veramente brave. Abbiamo portato a casa un risultato importante - anzi, direi quasi determinante - per il prosieguo del campionato".

La Roma è sembrata sempre molto lucida, con una grandissima intensità e un forte scatto di mentalità rispetto alle altre sfide.

"Era quello che volevamo. In tutte le partite, se si vuole ambire a risultati importanti, bisogna avere una mentalità così: bisogna essere aggressive. Molte volte, la vittoria la devi volere. La devi conquistare. Oggi, abbiamo avuto questo atteggiamento dal primo all'ultimo minuto. E questa è la cosa importante, da cui dobbiamo partire".

Alla vigilia aveva detto che Pirone era in gran forma. Oggi, Valeria lo ha dimostrato.

"Sono molto contento per Valeria, è una ragazza straordinaria che si allena molto bene. In precedenza era stata sfortunata, mentre oggi ha raccolto quello che merita".

VAI ALL'INTERVISTA

Parola anche all'estremo difensore della Roma Femminile, Camelia Ceasar, che commenta così il successo delle giallorosse:

"Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, lottando con quella fame che forse non abbiamo avuto nelle ultime partite. Venendo da un periodo negativo, questi tre punti valgono di più, ci daranno la spinta per continuare a lavorare bene, con consapevolezza e coraggio".

"Non prendere gol è sempre una grande soddisfazione. È stato fatto un lavoro di squadra impeccabile, con tanta determinazione e cattiveria agonistica. Complimenti alla nostra difesa e a tutta la squadra"

Ora il Verona:

"Non sarà semplice, dobbiamo avere la stessa determinazione e consapevolezza. Dobbiamo affrontare tutte le partite così"

VAI ALL'INTERVISTA