Roma Femminile, Giugliano: "Pesa non aver vinto con la Juve. Ma c'è voglia di rivalsa, siamo consapevoli dei nostri mezzi" (VIDEO)

ROMA TV+ - In vista di Roma-Sassuolo in programma domenica alle 14.30, Manuela Giugliano ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso. Le dichiarazioni della centrocampista: "Non è stato un periodo facilissimo, soprattutto perché venivamo da tre vittorie e subito dopo sono arrivate tre partite non giocate alla perfezione. Abbiamo analizzato le partite che non sono andate bene, abbiamo imparato qualcosa in più dagli errori".

Juve, Milan e Inter: quale partita vi pesa di più non aver conquistato i 3 punti?

"È difficile dirne una. Sicuramente la Juve per come abbiamo interpretato e giocato la gara con entusiasmo, voglia, determinazione. Ci pesano tutte e tre perché erano punti importanti per noi".

?️ “Abbiamo analizzato le partite che non sono andate bene per imparare dagli errori” L'intervista a Manuela Giugliano in vista di #RomaSassuolo

Con quale mood vi avvicinate alla sfida col Sassuolo?

"Siamo tranquille, ci stiamo allenando bene, siamo consapevoli di quello che siamo come squadra e gruppo e soprattutto dei mezzi quando entriamo tutte in campo. C'è voglia di rivalsa e di portare a casa i tre punti. Siamo la Roma e penso che la società meriti davvero tanto".

Quali sono le caratteristiche del Sassuolo?

"È una squadra fisica, determinata e aggressiva. Mister Piovani dà molta motivazione alle giocatrici e non sarà facile".

Sei tornata con l'Inter, che sensazioni ha avuto? Come ti senti?

"Le mie sensazioni inizialmente erano molto positive. Non è stato facile stare fuori tre settimane lontano dalla squadra, ma rientrare in campo e dare una mano alla squadra è stata molto importante. Mi sentivo bene, tranquilla e serena. Ripartiamo da lì".