Roma Femminile, Bartoli: "Dobbiamo lavorare sui dettagli consapevoli della nostra forza. Con la Juve potevamo vincere, ora testa al Milan" (VIDEO)

Intervistata dai canali ufficiali del club giallorosso, ha detto la sua sul momento della Roma Femminile Elisa Bartoli. Queste le sue parole, tra l'ultima sconfitta rimediata con la Juventus e i prossimi impegni in programma in calendario:

"Sicuramente la partita ci ha lasciato consapevolezza, forza. Anche se abbiamo perso abbiamo tenuto testa ad una grande squadra che ha vinto 4 scudetti di fila. Per 60 minuti abbiamo fatto la partita, potevamo rimanere in vantaggio e vincerla, ma non abbiamo avuto la forza di chiuderla prima ed essere ciniche. Dobbiamo lavorare sui minimi dettagli per non ripetere gli errori e curare le piccole cose. Abbiamo preso due gol da un tiro fuori area e da una palla inattiva. Potevamo evitarli. Ci siamo, rispetto agli altri anni siamo lì e questo non possiamo dimenticarlo".

“Un pubblico meraviglioso, ci ha dato forza e sorrisi. Ci mancava” ?❤️

Quali sono gli aspetti in cui dovete migliorare di più?

Sicuramente dobbiamo migliorare sulla gestione della partita. Ci sta che con quella intensità non si riescano a fare 90', soprattutto se in campo rimangono le stesse 11. Giocare una partita con questa intensità non ti permette di essere aggressivo in avanti per tutti i 90'. Dobbiamo essere brave nella gestione del possesso, nel capire quando rallentare il gioco e quando spingere. E soprattutto dobbiamo capire che servono 25 persone per andare a vincere qualcosa e fare risultati importanti.

A fine partita ti abbiamo vista richiamare i compagni per salutare i tifosi: quanto è stato importante ritrovarli al Tre Fontane?

Sì, ho chiesto di andare a salutarli perchè abbiamo fatto una partita bella, era giusto uscire dal campo a testa alta. Un pubblico meraviglioso che ci ha dato forza e sorrisi. Mancava. E' stato bello riabbracciarli, anche se il risultato è stato deludente. E' stato meraviglioso applaudirli e ringraziarli.

Come si affronta il prossimo impegnativo ciclo di gare?

Rispetto allo scorso anno questo è un campionato molto più difficile, ma anche più bello ed entusiasmante. Non c'è una sola partita da giocare ad alta intensità. Il livello si è alzato e c'è la possibilità che le altre squadre possano perdere punti. Dobbiamo pensare ad una dopo l'altra, se no diventa difficile. Ormai la Juve è andata, testa al Milan. Siamo consapevoli che possiamo giocarcela e portarla a casa

Che gara ti aspetti col Milan?

Dopo la finale di Coppa Italia sarà una gara interessante, bella. Il Milan è una squadra forte pronta anche per la Champions. Bisogna essere attenti e lavorare sul dettaglio, quello che ci è mancato con la Juventus. Non dobbiamo sottovalutarla ma dobbiamo essere consapevoli di poter andare lì e fare la partita. Dobbiamo andare lì con tranquillità e lavorare su noi stesse.

