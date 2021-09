LIVE - Serie A Femminile, POMIGLIANO-ROMA 0-0

Terza uscita stagionale per la Roma Femminile, che cerca di proseguire la serie positiva iniziata ad avvio di stagione. Per le ragazze di mister Spugna impegno in casa della neopromossa Pomigliano, che le giallorosse affronteranno anche nel turno eliminatorio di Coppa Italia.

IL TABELLINO

POMIGLIANO: Cetinja; Panzeri, Ejangue, Cox, Fusini; Ferrandi, Ferrario; Banusic, Vaitukaityte, Schioppo; Salvatori.

A disp.: Russo, Moraca, Ippolito, Luik, Lombardi, Apicella, Varriale, Massa, Puglisi.

All. Tesse.

ROMA: Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Bartoli; Giugliano, Bernauer; Glionna, Andressa, Serturini; Pirone.

A disp.: Baldi, Pettenuzzo, Ciccotti, Soffia, Greggi, Thaisa, Vigliucci, Lazaro, Kajzba.

All. Spugna.

Arbitro: Vergaro di Bari. Assistenti: Politi e Belsanti. IV uomo: Pascuccio.