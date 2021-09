Roma Femminile, Spugna: «Con il Napoli per imporre il nostro gioco»

ROMA TV+ - Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato alla vigilia del match con il Napoli, valido per la seconda giornata di Serie A.

"Sicuramente vogliamo fare un calcio offensivo, il fatto di arrivare con tante calciatrici in zona gol è ciò che vogliamo fare. Il dato di sabato scorso è importante, contro una squadra che tiene tanto la palla. Il fatto di essere stati tantissimi nella loro metà campo creando tanto, vuol dire che siamo sulla strada giusta".

Come sta la squadra? Giugliano ci sarà dall'inizio?

"La squadra sta bene, ha lavorato benissimo in settimana. Abbiamo vinto la prima partita, quindi c'è stato entusiasmo. Manuela sta bene, l'altra settimana non l'abbiamo rischiata per colpa di un problema; questa settimana ha sempre lavorato in gruppo, è pronta".

Il Napoli è una squadra diversa dalle passate stagioni?

"Il Napoli è cambiato tanto, tante giocatrici. Pistonesi vorrà dare una sua identità. Sarà una partita non facile: è una squadra organizzata con giocatrici importanti. La prima giornata non è stata fortunata per loro, è chiaro che hanno già bisogno di punti. Dovremo avere pazienza, giocando secondo la nostra identità e la nostra idea. Giochiamo in casa nostra e dovremmo imporre il nostro gioco. Dobbiamo avere lo stesso attegiamento di sabato scorso".