Femminile, Spugna: "Vogliamo arrivare alla sosta a punteggio pieno" (VIDEO)

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Pomigliano. Le sue parole:

Sulla gara di domani...

"Siamo concentrati sul Pomigliano, sull'andare a fare una partita non facile perché lo sappiamo che troveremo un ambiente fatto di grande intensità e determinazione; quindi sarà una trasferta non semplice. Arrivano da un risultato positivo, ci siamo preparati bene e cercheremo di conquistare anche questi tre punti per arrivare alla sosta a punteggio pieno".

A che punto è la preparazione della squadra?

"La squadra sta bene, stiamo recuperando anche chi ha iniziato in ritardo. In linea di massima la squadra sta bene, abbiamo ancora qualche defezione dovuta a qualche problema".

Quali sono le difficoltà di affrontare una neo promossa?

"Sicuramente l'entusiasmo che loro hanno, è la prima volta in Serie A per molte loro calciatrici. L'ambiente in casa loro è molto caldo, ciò aumenta le problematiche. Noi siamo una squadra che deve andare con la personalità ed esperienza che ha a fare la gara, quindi non dobbiamo spaventarci".