Femminile, rinviata Inter-Roma a data da destinarsi: alcuni casi di Coronavirus nel gruppo nerazzurro

Rinviata la partita del campionato di calcio femminile tra Inter e Roma, per un caso di positività al Coronavirus riscontrato all'interno del gruppo nerazzurro. A comunicare la notizia è proprio il club milanese: "FC Internazionale Milano comunica che, a causa di alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra, l’attività sportiva della Prima Squadra Femminile è stata sospesa e la gara in programma domenica contro la Roma è rinviata a data da destinarsi, come comunicato dalla Divisione Calcio Femminile".

La Roma Femminile, con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, fa eco al comunicato del club nerazzurro: "A causa di alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra dell'Inter, la partita Inter-Roma è stata rinviata a data da destinarsi".