Coppa Italia Femminile, ufficiale il calendario: Tavagnacco-Roma il 20 novembre, sfida con il Pomigliano il 19 dicembre

Dopo il sorteggio dei giorni scorsi, ufficiale anche il calendario della fase a gironi della Coppa Italia Femminile. Per la Roma, inserita nel gruppo G, due impegni in trasferta contro Tavagnacco e Pomigliano. Le giallorosse riposeranno nella prima giornata, in programma il 17 ottobre, poi scenderanno in campo il 20 novembre in casa del Tavagnacco. Altro match in trasferta il 19 dicembre, quando la formazione di Spugna sarà impegnata contro il Pomigliano, sconfitto nel confronto diretto dell'ultimo turno di campionato.

(femminile.figc.it)