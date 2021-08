Women's French Cup, Roma Femminile-Bayern Monaco 0-4: le tedesche calano il poker contro le giallorosse e si aggiudicano il torneo

Serata da dimenticare per la Roma Femminile allenata da mister Spugna. Le ragazze giallorosse si trovano in Francia per la Women's French Cup e hanno disputato la finale del torneo contro il Bayern Monaco dopo aver superato in semifinale il PSG. Le tedesche si sono imposte con un netto 4-0 aggiudicandosi il trofeo. Il primo tempo della sfida si chiude con il risultato di 0-0, nonostante la gara sia molto accesa e vede entrambe le squadre cercare la via del gol sarebbero le giallorosse a meritare il vantaggio dopo tre pericolose occasioni di Pirone, Greggi e Glionna. Nella ripresa però è il club tedesco a sbloccare la partita con un calcio di rigore trasformato da Asseyi. Le ragazze di Spugna provano a reagire, ma al 68' subiscono il raddoppio della squadra tedesca in contropiede con Buhl. E' la stessa calciatrice a trovare la doppietta pochi minuti dopo e portare il risultato sul definitivo 3-0. Prima del triplice fischio però il Bayern mette a referto anche il 4-0 con Schuller.