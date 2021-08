Serie A Femminile, svelato il calendario: alla prima Empoli-Roma. Derby all'ultima giornata

È stato svelato il calendario per la nuova stagione della Serie A Femminile, al via dal prossimo 29 agosto. La Roma del neo tecnico Alessandro Spugna se la vedrà alla prima giornata in trasferta contro l'Empoli Ladies. La seconda giornata - e prima al Tre Fontane - sarà col Napoli il weekend del 5 settembre. Big match con la Juve alla quinta, in casa, il 5 ottobre, mentre il derby sarà all'ultima giornata (all'andata in casa, il 12 dicembre).





??️? Ecco il nostro calendario per la Serie A 2021-22! Si parte con l'Empoli, si chiude con la Lazio...?#ASRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/YESFjeiLXy — AS Roma Femminile ? (@ASRomaFemminile) August 5, 2021

