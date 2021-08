Serie A Femminile, Empoli-Roma 0-3: buona la prima per le giallorosse, debutto con gol per Glionna

Buona la prima per la Roma Femminile, che apre il campionato con la prima vittoria stagionale. Le ragazze di mister Spugna battono per 3-0 in trasferta l'Empoli nella gara inaugurale della Serie A 2021/22.

Partita subito in discesa per le giallorosse che sbloccano il risultato grazie ad un autogol di De Rita, propiziato da una conclusione di Serturini. Nella ripresa sale in cattedra Benedetta Glionna, una dei volti nuovi della formazione giallorossa di questa stagione. Prima trova il gol del raddoppio con una conclusione dalla destra, con la determinante deviazione di Mella, poi con un azione in fotocopia provoca il secondo autogol della partita trovando la deviazione decisiva di Prugna. Un po' di sofferenza nel finale, con il risultato già ampiamente al sicuro ma con l'inferiorità numerica per l'espulsione di Linari. Un tabù sfatato per le giallorosse, che nelle precedenti stagioni non avevano mai vinto la gara inaugurale del campionato. La prossima settimana il debutto casalingo al Tre Fontane contro il Napoli.

IL TABELLINO

EMPOLI: Capelletti; De Rita, Binazzi (89' Brscic), Knol, Mella; Silviani (60' Nichele), Cinotti, Prugna, Bardin (78' Monterubbiano); Dompig, Bragonzi (78' Tamborini).

A disp.: Ciccioli, Brscic, Bellucci, Nocchi, De Matteis, Nicolini.

All. Ulderici.

ROMA: Ceasar; Soffia (71' Di Guglielmo), Swaby, Linari, Bartoli; Bernauer, Thaisa (58' Giugliano); Glionna, Andressa (79' Pettenuzzo), Serturini; Pirone (58' Lazaro).

A disp.: Baldi, Pettenuzzo, Ciccotti, Pacioni, Gallazzi, Kajzba.

All. Spugna.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno. Assistenti: Spagnolo e Merciari. IV uomo: Manedo Mazzoni.

Reti: 22' aut. De Rita, 56' Glionna, 64' aut. Prugna.

Note: ammonite Thaisa (R), Bragonzi (E). Espulsa al 73' Linari (R) per avere interrotto una chiara occasione da gol. Recupero 6' st.