Roma Femminile, le giallorosse si impongono per 2-0 contro la Fiorentina grazie a una doppietta di Glionna (VIDEO)

La Roma Femminile, allenata da mister Spugna, si impone per 2-0 ai danni della Fiorentina in una nuova amichevole estiva in vista della prossima stagione. Le ragazze giallorosse venivano dallo 0-0 contro l'Empoli, ma questa volta al centro sportivo Giulio Onesti la squadra trova la vittoria grazie a una doppietta di Glionna e a una grande prestazione dell'estremo difensore Baldi, che ha parato un calcio di rigore. La Roma ora tornerà in campo venerdì 19 agosto contro l'Atletico Madrid.