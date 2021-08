Roma Femminile: il 20 agosto amichevole con l'Atletico Madrid

Nuova tappa d'avvicinamento alla prossima stagione da parte della Roma Femminile di Alessandro Spugna, che 3 giorni dopo l'amichevole con la Fiorentina al Giulio Onesti, affronterà anche l'Atletico Madrid. Il match andrà in scena al Wanda Alcalà de Henares alle 19, il prossimo venerdì. L'annuncio arriva proprio dal profilo Twitter della Roma Femminile: "Felici di affrontare l'Atletico in amichevole, questo venerdì".

?? ? ??

Excited to be facing @AtletiFemenino in a pre-season encounter this Friday!

#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/RYrc450Igj

— AS Roma Women ? (@ASRomaWomen) August 16, 2021