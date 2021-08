Roma Femminile, Bartoli: "Per alzare l'asticella, bisogna fare queste partite e affrontare le calciatrici più forti al mondo"

ASROMA.COM - Elisa Bartoli, capitano della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della finale persa contro il Bayern Monaco per 4-0. Queste le parole della giallorossa.

"È stata una gara intensa, bella. Abbiamo tenuto testa a una delle squadre più forti d'Europa per 70 minuti, creando occasioni, giocando, provando a palleggiare con coraggio, con determinazione. È stata una grande prova, è stato un grande torneo. È un punto di partenza, bisogna continuare così. Loro hanno iniziato la preparazione una settimana prima di noi, quindi avevano una condizione migliore della nostra e, in più, in queste partite l'esperienze conta: per noi era la prima esperienza internazionale. Quindi faccio un grande applauso a tutte noi, a tutto lo staff, perché è un grande risultato".

Quanto è importante confrontarsi con queste squadre?

Queste sono partite di Champions League, che tutte le giocatrici amano disputare. Quindi possiamo solo solo dire grazie per Per alzare l'asticella, bisogna fare queste partite e affrontare le calciatrici più forti al mondo. E loro sono una di queste. Speriamo di farne altre nei prossimi anni, per migliorare il nostro livello.

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE