Roma Femminile: 2-1 al PSG in amichevole, a segno Giugliano e Serturini

Dopo la vittoria con il Napoli, ok anche la seconda uscita del precampionato della Roma Femminile. Le ragazze guidate da Alessandro Spugna battono per 2-1 il Paris Saint Germain nella prima gara della Women's French Cup, torneo amichevole in corso a Tolosa. Decidono la sfida le reti di Manuela Giugliano nel primo tempo e di Anna Maria Serturini nella ripresa. Tra due giorni, venerdì 6 agosto alle 21, la sfida in finale contro la vincente di Bayern Monaco-Lione.