Roma Femminile: 0-0 nel test con l'Empoli, debuttano Thaisa e Kajzba

La Roma Femminile prosegue la preparazione alla prossima stagione. Oggi nuovo test e altre indicazioni per mister Spugna, che al centro sportivo dell'Acqua Acetosa ha ritrovato la sua ex squadra. Finisce 0-0 il match tra le giallorosse e l'Empoli che si è disputato nel pomeriggio al centro sportivo Giulio Onesti. Da segnalare il debutto per gli ultimi acquisti: Nina Kajzba ha giocato dal 1' al centro dell'attacco. Nella ripresa spazio anche per Thaisa Moreno, che ha giocato gli ultimi 25' del match.