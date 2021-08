Femminile, le giallorosse sfileranno durante l'intervallo di Roma-Fiorentina con la Coppa Italia

La Roma di José Mourinho si prepara a scendere in campo questa sera allo stadio Olimpico per la prima gara di Serie A 2021/2022 contro la Fiorentina. Oltre alla squadra maschile però sarà presente anche la Roma Femminile guidata oggi da Spugna, che come annunciato attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, sfilerà durante l'intervallo con la Coppa Italia conquistato lo scorso anno.

? Questa sera saremo allo Stadio Olimpico con la Coppa Italia! ?⚪️? ?️ Ci vediamo all'intervallo di #RomaFiorentina! ? DAJE ROMA! ?#ASRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/Nz4wtcEs8n — AS Roma Femminile ? (@ASRomaFemminile) August 22, 2021