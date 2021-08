Femminile, l'Atletico Madrid supera 2-0 la Roma nel Trofeo Ciudad de Alcalà

La Roma Femminile esce sconfitta dalla sfida di questa sera sul campo dell'Atletico Madrid. Le ragazze giallorosse erano volate in Spagna per prendere parte alla gara valevole per il Trofeo Ciudad de Alcalà, ma la squadra spagnola si è imposta per 2-0 al termine dei novanta minuti di gioco. L'Atletico parte forte trovando subito il gol del vantaggio dopo tre minuti con Mesegue. Nella prima frazione di gioco le spagnole hanno l'occasione di raddoppiare, ma è brava Ceasar a blindare la porta giallorossa. Nella ripresa però l'Atletico trova il 2-0 con Sampedro al 64', chiudendo definitivamente la partita.