Ufficiale, Roma Femminile: arriva Benedetta Glionna. La Bonfantini alla Juventus

Scambio di attaccanti sulla tratta Roma-Juventus: la Bonfantini passa alla Juventus, percorso inverso per Benedetta Glionna. Ad annunciarlo ufficialmente sono i due club: la Glionna, nell'ultima stagione, era all'Empoli, in prestito dalla Juventus, dove da attaccante esterno ha realizzato 15 reti in 21 presenze.

"Sono davvero felice di iniziare questa avventura perché la Roma è un grande club - ha dichiarato la calciatrice -. Sono entusiasta di poter far parte di questa squadra che sta continuando a crescere stagione dopo stagione''. Cresciuta nel Fiammamonza, inizia a giocare in prima squadra già all'età di 14 anni e nel 2016-17 conquista la promozione in B con la formazione biancorossa. Nel 2017-18 passa alla Juventus riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante non accusando il doppio salto di categoria.

Questo l'annuncio della Juventus per quanto riguarda Agnese Bonfantini:

Poi l'annuncio della Roma: