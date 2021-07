Roma Femminile, ufficiale il rinnovo di Soffia fino al 2023: "Questo ambiente trasmette passione" (COMUNICATO AS ROMA)

Altro rinnovo per la Roma Femminile, che prolunga il proprio accordo con Angelica Soffia. La centrocampista giallorossa classe 2000, come annunciato proprio sui canali ufficiali del club, firma un contratto che la legherà alla società fino al 2023. Di seguito il comunicato diramato dalla Roma:

"L'AS Roma è lieta di annunciare che Angelica Soffia ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino a 30 giugno 2023.

L’esterna fa parte della squadra sin dalla sua formazione, nel 2018 e in giallorosso ha collezionato 62 presenze e una rete. Nel corso di questa stagione ha fatto il suo esordio in Nazionale.

“Ho scelto ancora Roma perché sento di poter dare e allo stesso tempo ricevere tanto da questa squadra e poi da questa città”, ha commentato Angelica.

“È un ambiente che ti riempie il cuore di passione e amore, ti trasmette la forza per superare le avversità, e la vittoria della Coppa Italia ne è stata l’ennesima prova. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione per contribuire a portare questi colori il più in alto possibile".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO