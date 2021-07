Roma Femminile, due allenatrici in rosa: Bartoli e Pipitone passano l'esame Uefa B

Dal campo alla panchina: due giocatrici della Roma Femminile diventano anche allenatrici. La capitana Elisa Bartoli e Rosalia Pipitone, terzo portiere della formazione giallorossa, hanno infatti superato l'esame per l'abilitazione Uefa B. Il settore tecnico della Figc ha ufficializzato la lista dei nuovi tecnici abilitati, che hanno superato la prova finale dei due corsi ‘Speciali’ che hanno combinato le licenze C e D, con un programma didattico di 152 ore tenuto in parte on-line e in parte in presenza.

La qualifica Uefa B rappresenta uno dei primi passi per iniziare la carriera di allenatore: l’abilitazione permette di guidare tutte le prime squadre maschili fino alla Serie D inclusa e le prime squadre femminili fino alla Serie C inclusa. È inoltre possibile allenare tutte le squadre giovanili maschili (eccetto le formazioni Primavera) e femminili. Tanti i volti nuovi tra i promossi, tra i quali spiccano Fabio Quagliarella e Marco Parolo. Tra i promossi anche Antonio Mirante, ex portiere della Roma e ora svincolato.

(figc.it)