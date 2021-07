Roma Femminile: al via il ritiro dal 24 luglio al Terminillo

Al via la stagione anche della Roma Femminile del neo tecnico Spugna: come annuncia il club con un comunicato, la squadra partirà il 24 luglio per il ritiro pre-season. La nota della Roma:

La stagione della nostra Squadra Femminile sta per iniziare: la prima fase della preparazione delle ragazze allenate da Alessandro Spugna si svolgerà al Terminillo. Dopo due giornate di allenamenti al CPO Giulio Onesti, sabato 24 luglio la squadra partirà per il ritiro, dove resterà fino al 31 Luglio. Le sedute di allenamento si svolgeranno presso l’Impianto sportivo Enrico Leoncini, sul Monte Terminillo, a 1.532 metri d’altezza.

L’impegno successivo sarà in Francia per la prestigiosa Amos Women’s French Cup che si giocherà a Tolosa dal 4 al 6 agosto. Nel torneo, oltre alla Roma, saranno impegnate Lione, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Mercoledì 4 agosto le giallorosse affronteranno il Paris Saint-Germain alle 18:00 allo stadio Ernest Wallon di Tolosa. Nella stessa giornata e nella stessa sede si affronteranno Lione e Bayern.

Venerdì 6 agosto, allo Stadium di Tolosa, si giocheranno le finali per il 1° e 2° posto e per il 3° e 4° posto.

