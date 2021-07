Roma Femminile: al via il ritiro al Terminillo (VIDEO)

Prende il via ufficialmente la stagione della Roma Femminile. Dopo il raduno e i tre giorni di allenamenti al centro sportivo Giulio Onesti, la formazione giallorossa inizia oggi il ritiro al Terminillo. Le ragazze guidate da Alessandro Spugna si alleneranno al Centro d'Altura "Enrico Leoncini", in provincia di Rieti, struttura che in passato ha ospitato anche Lazio, Frosinone e Lecce. Una settimana di allenamenti per Bartoli e compagne, che si alleneranno ad alta quota fino al 31 luglio.





Sono 22 le giocatrici convocate: assenti Andressa, impegnata alle Olimpiadi con la Seleçao, e Lazaro, in isolamento a causa del Covid. La spagnola, risultata positiva al Covid-19, è in isolamento e ripeterà il tampone nei prossimi giorni.

(Il Romanista)