Serie A Femminile, stagione al via il 29 agosto. In Supercoppa format 'a quattro': la Roma sfida Juve, Milan e Sassuolo

Il 29 agosto nasce la nuova stagione del calcio femminile. E' questa la data scelta dalla Divisione Calcio Femminile per l'inizio del campionato di Serie A 2021-22. La prossima stagione sarà l'ultima a 12 squadre in vista del passaggio al professionismo nel 2022-23, quando la Serie A passerà a 10 squadre. Le prime due classificate guadagneranno l'accesso alla Champions League, mentre retrocederanno in Serie B le ultime tre.

Confermata inoltre la formula della Supercoppa italiana rispetto all'edizione 2020-2021. Parteciperanno la Juventus e il Milan, rispettivamente prima e seconda nell'ultimo campionato, la Roma come squadra vincitrice dell'ultima Coppa Italia e il Sassuolo, che ha chiuso il campionato al terzo posto, che subentra in quanto il Milan - finalista dell'ultima Coppa Italia - ha acquisito il diritto a disputare il trofeo tramite il secondo posto in campionato. Da definire ancora le date della Supercoppa, così come della Coppa Italia.

(figc.it)